Publiscopie : Produire votre propre énergie verte sans investissement

Arkolia Énergies porte les investissements pour le compte des industriels qui bénéficient d’une énergie verte moins coûteuse que celle qu’ils ont (et auront) sur le réseau dans une situation d’augmentation importante du coût de l’énergie.



En fait, l’acteur indépendant multiénergies renouvelables prend en charge globalement tout le projet, de l’étude jusqu’à son financement, sa construction et l’exploitation d’équipements pour lesquels ses clients industriels n’ont pas à consentir d’investissements.



UNE dIVERSITé d’IMPLANTATIONS ET dE VALORISATIONS



Basé près de Montpellier, l’opérateur énergétique, rentable depuis sa création en 2009, dispose de 300 MCW de capacité installée ou en construction en 2021.



”Pour des installations photovoltaïques, par exemple, nous proposons aux industriels une diversité possible d’implantations (toitures de bâtiments, centrales au sol, ombrières) et de valorisations (injection, autoconsommation, autoconsommation avec injection)”, souligne Antoine Jacob, directeur commercial d’Arkolia Énergies. En autoconsommation, la production solaire représente couramment de 20 à 30 % de la consommation des sites sur lesquels ils sont implantés.



Après avoir défini les besoins de ses clients, étudié les surfaces exploitables et déterminé la solution optimale, Arkolia se charge du développement, de la construction et du suivi de la centrale photovoltaïque. ”C’est maintenant qu’il faut le faire pour des objectifs économiques de sécurisation du prix de l’énergie et pour des aspects environnementaux évidents.”













