Publiscopie : Proclamp® : un système indispensable pour robotiser une production !

ACS (Automatisation et Contrôle du Serrage), société d’ingénierie implantée au nord de l’Yonne soit en bordure immédiate du bassin industriel de l’Île-de-France, et ayant 40 ans d’expérience dans la prise de pièces, conçoit et réalise sur mesure des prises de pièces hydraulique, mécanique, pneumatique ou à dépression pour l’usinage, ”des outils toujours exactement adaptés à l’activité de chaque client” comme l’explique Alexis Bast, responsable du projet développement.



pour tous centres D’usinage, neuFs ou anciens



ACS a ainsi récemment développé Proclamp®, une solution brevetée assurant, de façon simple et autonome (sans connexions hydrauliques extérieures) l’apport d’énergie hydraulique aux montages d’usinage au sein des machines. ”La solution Proclamp® est une palette hydraulique programmable, simple d’intégration, avec communication Bluetooth en temps réel avec l’extérieur pour permettre une surveillance des pressions pendant l’usinage. Proclamp® couvre un large éventail de centres d’usinage (3, 4 ou 5 axes), neufs ou anciens, convenant ainsi parfaitement à d’éventuels rétrofits”, précise-t-il.



Configurable (jusqu’à 12 circuits hydrauliques programmables de 0 à 250 bars, avec contrôle en temps réel et rattrapage automatique), Proclamp® ”convient aux chargements manuels comme robotisés et s’adapte à tous types de prises de pièces, montages d’usinages, équerres, cubes, palettes machines, et ce, n’importe où, avec à la clé de précieux gains de productivité”, souligne Alexis Bast.













