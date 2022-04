Publiscopie : Problématiques transport et logistique, Bansard trouve les meilleures solutions

Bansard International imagine et met en œuvre des solutions logistiques et de transport à l’international en fret aérien, maritime, routier et ferroviaire, et ce sur les 5 continents.Depuis sa création, en 1963, l’entreprise française a atteint une envergure internationale, et compte aujourd’hui plus de 61 bureaux dans 17 pays, et près de 1 000 salariés.



Fin 2021, Bansard a intégré le groupe américain SEKO Logistics. Elle renforce ainsi sa présence et sa proposition de services outre-Atlantique et offre de nouvelles solutions pour les marchés à forte croissance du crossborder et de l’e-commerce.





DES SOLUTIONS POUR S'ADAPTER AU CONTEXTE



L’entreprise a vu son chiffre d’affaires passer de 115 M€ en 2018 à plus de 350 M€ en 2021, ce qui démontre bien sa capacité à faire face aux nouveaux enjeux du secteur logistique et transport.



” Nous nous positionnons en copilotes de la gestion des flux (marchandises et données) de nos clients. Face à des crises impactant fortement la supply chain internationale, comme celles de la Covid ou de la guerre en Ukraine, nous les aidons à trouver des solutions pour optimiser délais et coûts et nous les accompagnons dans l’évolution de leur géographie d’approvisionnement ”, note Simon Pinto, P-DG



La capacité de Bansard International à s’adapter s’est également illustrée avec l’ouverture d’un bureau à Calais, en vue des exportations au Royaume-Uni, et le déploiement de My Brexit Solution , une offre spécialement conçue pour aider ses clients à se conformer à la nouvelle règlementation douanière post Brexit.



DES EXPERTS AU SERVICE DE VOS FLUX



L’innovation se joue aussi sur le terrain des nouvelles technologies. Avec des solutions de pilotage et d’analyse assurant à ses clients une parfaite visibilité de leurs flux opérationnels : cotation en ligne, tracking des expéditions, suivi des stocks, etc. Des entités spécialisées par secteur d’activité prennent en charge les demandes des clients et leur proposent des offres adaptées comme B-Flexee pour le transport d’urgence, B.Fresh pour les denrées périssables, B.Aero, B.Luxe. ” Nos équipes ont une connaissance approfondie des besoins de leurs clients et leur apportent des solutions adaptées à leurs impératifs de production et de livraison. Elles maîtrisent également les enjeux liés aux formalités douanières, à la conformité réglementaire et à la gestion des autorisations spécifiques en fonction du projet et des pays. ”



