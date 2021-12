Publiscopie : Précise, fiable, économique, optez pour la mesure de niveau avec capteur radar

Surveiller un réseau d’assainissement, un niveau de cours d’eau, le remplissage de cuves ou bien encore prévenir une inondation, c’est ce que permettent les capteurs de mesure de niveau conçus et fabriqués par VEGA Technique. ”Dans le domaine de la mesure, nous faisons office de marqueur technologique, indique Luc Heusch, responsable des ventes France. Nous sommes notamment les leaders sur la mesure radar.”



Cette technologie, utilisée depuis plusieurs années dans l’industrie, intègre dorénavant une couche IoT, qui sert à la transmission sans fil de valeurs de mesure via les réseaux LPWAN (LoRa et LTE-M/NB-IoT), et qui recèle bien des atouts. En effet, les capteurs VEGAPULS intégrant une batterie s’affranchissent de câbles d’alimentation électrique et ne nécessitent donc pas l’intervention d’un électricien pour le raccordement. De plus, ils assurent un transfert de données d’un point A à B sans consommation d’énergie, ce qui engendre une réduction des coûts importante.



DES MESURES SANS LIMITES



L’emploi de capteurs autonomes communicants s’avère notamment pertinent lorsqu’ils nécessitent d’être installés dans un lieu où il n’existe aucune source d’alimentation électrique à proximité. C’est par exemple le cas au bord d’une rivière quand un capteur a pour fonction de mesurer son niveau afin d’anticiper une crue.



Les VEGAPULS peuvent aussi assurer la surveillance du niveau de cuves et indiquer, grâce à la programmation préalable d’un seuil d’alerte, quand celles-ci doivent être remplies si le niveau baisse trop. Ou bien, dans le cas contraire, informer si une cuve qui stocke des effluents toxiques doit être vidée lorsqu’il est constaté un risque de débordement pouvant engendrer une pollution.



”Les informations collectées ont une précision et une fiabilité extrêmes (la mesure n’est pas affectée par la température, la pression ou la formation de poussière), affirme Luc Heusch. Elles sont ensuite envoyées sur nos serveurs sécurisés et nos clients peuvent les consulter via notre logiciel de supervision VIS [voir encadré] ou depuis leur propre système d’information.”



DES CAPTEURS ADAPTÉS



Si nécessaire, les équipes VEGA Technique sont en mesure de proposer la mise en service et le réglage des capteurs à distance.



Trois modèles de capteurs IoT sont proposés au catalogue : VEGAPULS Air 23, VEGAPULS Air 41 et VEGAPULS Air 42 avec des plages de mesure respectivement de 3, 15 et 30 m et une précision de ± 2mm. Selon les besoins du client, et en fonction de leur secteur d’activité, les capteurs peuvent bénéficier d’options pour les adapter aux différentes conditions d’utilisation.











