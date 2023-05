Publiscopie : Précis et économiques, les capteurs de niveau compacts radar s’imposent

Mesure de niveau des cuves de stockage et réservoirs tampons, des déversoirs d’orage, ou bien des cours d’eau et stations de pompage, VEGA, fabricant mondial d’instruments de mesure de niveau, propose une nouvelle famille de capteurs pour toutes les applications liées notamment au traitement de l’eau et à l’environnement.



Ces capteurs à technologie radar de la gamme BASIC offrent une focalisation très précise du signal transmis ainsi qu’une large insensibilité à la pluie, au vent, au brouillard et aux variations d’ensoleillement.



DES CAPTEURS COMPACTS



Cette gamme compacte est consacrée aux mesures courantes dans des conditions ambiantes.



Conçus pour mesurer des liquides, mais également des solides en vrac, ceux-ci répondront par exemple parfaitement aux besoins exprimés par les clients travaillant dans l’industrie de l’eau et des eaux usées. ” Lorsque les contraintes de pression et de température sont faibles, comme c’est le cas dans les exemples évoqués, l’emploi de nos capteurs de niveau compacts à technologie radar 80 GHz s’avère tout indiqué ”, affirme Guy Deiber, responsable produit.



Ces capteurs permettent une mesure fiable et précise, quelles que soient les conditions environnantes, les variations de température ou l’encrassement.



Dans ces capteurs compacts, l’innovation porte sur la mise au point d’un nouveau microprocesseur radar qui se distingue par sa très petite taille et sa faible consommation d’énergie. La nouvelle gamme VEGAPULS BASICse décline en versions avec raccordement à visser, à bride ou avec support de montage.



LA MESURE PAR ULTRASONS, EN MIEUX



Grâce à un paramétrage sans fil via Bluetooth et l’application VEGA Tools, la mise en service s’avère, de plus, extrêmement simple.



Les capteurs se paramètrent très facilement à l’aide d’un Smartphone ou d’une tablette. Dans les cas par exemple de montage du capteur dans une zone difficile d’accès, cette solution facilite le paramétrage, l’affichage et le diagnostic.



Les capteurs de niveau compacts à technologie radar 80 GHz constituent une alternative très intéressante aux capteurs fonctionnant par ultrasons (dont la technologie tend à être désormais dépassée), de par leur plus grande fiabilité et simplicité d’utilisation, le tout avec un budget d’investissement comparable.



SERVICES ET FORMATIONS



VEGA Technique offre aussi de nombreux services associés comme l’accompagnement à chaque étape du projet client, de la planification à la mise en service.



Des formations sur les produits sont également dispensées et une hotline est disponible 24 h/24.













Voir la version imprimable