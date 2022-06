Publiscopie : Pour vos composants, choisissez une entreprise écoresponsable

À l’heure où chaque entreprise doit s’interroger sur son impact environnemental et social, et donc sur celui de ses intrants, le fournisseur de composants normalisés émile Maurin garantit à ses clients ses performances RSE.



Après la célébration d’un jubilé de 150 ans d’histoire, l’entreprise vient en effet de recevoir la mention Or par l’agence de notation EcoVadis pour son engagement sociétal. Elle récompense la mise en place de sa politique RSE entreprise en 2021 avec une ambition : améliorer les performances globales, ainsi que son impact social et environnemental.



Avec un score global de 67/100, émile Maurin se place parmi les 6 % des entreprises de son secteur d’activité les plus performantes dans ses engagements RSE. L’évaluation couvre quatre dimensions : environnement, social, éthique et achats responsables, et se base sur les normes de référence RSE.



”Ces enjeux sont aujourd’hui une priorité au sein du groupe Maurin, qui permet, en plus du développement durable, une transparence avec ses clients sur la politique RSE mise en place. Cette médaille d’or est le résultat d’un travail collectif de nos équipes”, explique Alain Bret-Morel, directeur de site.



855 m2 De panneaux solaires pour une énergie verte



Autre chiffre en faveur du développement durable, émile Maurin se dote de 855 m2 de panneaux solaires sur le toit du bâtiment de Saint-Priest. Chaque jour, les panneaux photovoltaïques permettent de produire 70 % des besoins en électricité d’émile Maurin, tout en consommant une énergie verte.













