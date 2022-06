Publiscopie : Pour l’aéronautique, Brown apporte de la performance au métal

Brown Europe, spécialiste du tréfilage des alliages hautes performances, est un acteur reconnu sur ses marchés depuis 1985. L’entreprise fournit couronnes et barres à ses clients dans le monde entier, travaillant à partir d’aciers spéciaux, d’alliages spécifiques ou de titane : ” Notre métier est d’apporter de la performance à la matière , précise Patrice Echalier, son directeur général.



Nous savons faire évoluer les caracté ristiques mécaniques de nos produits et différencier leurs dimensions. ”



Si Brown Europe s’est imposée comme un partenaire fiable sur le marché des fixations aéronautiques, elle a aussi su diversifier son offre, pour offrir à toute industrie exigeante des alliages hautes performances. Elle possède les certifications ISO 9001 et EN 9100 et se trouve également agréée par de grands donneurs d’ordres comme Rolls-Royce, General Electric, Safran Aircraft Engines, Airbus Helicopters, BAE Systems, etc.



UN SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUE



” Nous disposons d’un savoir-faire de transformation très spécifique . Nous offrons à nos clients une grande flexibilité (production, matériaux, produits) et travaillons sur des petites séries comme sur des grandes , complète Patrice Echalier. Nous sommes les seuls en Europe qui couvrons l’ensemble des matériaux pour des besoins aéronautiques .” Sa stratégie d’investissement lui a permis de développer sa ligne de production automatisée, qui intègre tous les process. Et son nouvel actionnaire, depuis 2021, lui permet de développer de nouvelles ambitions et de nouveaux projets.













