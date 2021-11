Publiscopie : Polyvalence et réactivité pour vos équipements industriels

Bureau d’études, concepteur et fabricant de machines spéciales, EAS Ingénierie (Euro Adour Systèmes) est implanté près de Pau (Pyrénées-Atlantiques), à proximité immédiate des bassins industriels du grand Sud-Ouest.



Fondée il y a presque 30 ans (1992), EAS Ingénierie met tout en œuvre pour accompagner ses clients dans l’équipement de leurs sites industriels, de la conception de composants, de pièces seules ou encore de moyens de production (machines spéciales, machines d’emballage,etc.) et leur installation, ainsi que les composants et outillages nécessaires (mécaniques, hydrauliques,etc.) jusqu’aux accessoires de sécurité (HSE,etc.).



RÉACTIVITÉ, CONTRÔLES NON DESTRUCTIFS



Comme le souligne Florent Miro, responsable technique: ”Doté de plusieurs ateliers complémentaires (chaudronnerie, usinage, montage,etc.) et soutenu par une équipe pluridisciplinaire et polyvalente, EAS Ingénierie propose un éventail complet de prestations allant de l’étude simple à la fourniture d’un système complet clés en main.”



Les mots d’ordre d’EAS Ingénierie et de ses équipes sont polyvalence et réactivité: étude et analyse des besoins en machines et en outillages, conception des moyens de production, amélioration/optimisation de process…



À noter qu’EAS Ingénierie a récemment fait l’acquisition de CND Conception (cndconception.com) et est dorénavant à même de proposer aux clients l’éventail complet de machines de contrôle non destructif (ressuage, magnétoscopie…) créé par cette entreprise.











