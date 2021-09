Publiscopie : PMT Business, la plateforme de mise en relation génératrice de business

En lançant début avril sa plateforme numérique PMT Business , le PMT (pôle de compétitivité des microtechniques en Bourgogne-FrancheComté) entend promouvoir les savoir-faire de ses entreprises adhérentes (sous-traitants et fabricants industriels) auprès de donneurs d’ordres hors région. ” Avec cette plateforme innovante, nous proposons un outil qui permet, de manière simple et rapide, de mettre en relation des entreprises qui veulent sourcer des compétences et nos entreprises adhérentes qui disposent de technologies pointues dans le domaine des pièces de précision et des technologies high-tech (usinage, assemblage, traitement de surface, etc.) ”, explique Pierre Vivien, responsable technique.



une logique gagnant-gagnant



La plateforme apporte d’autres avantages pour les donneurs d’ordres. En effet, quand la crise sanitaire a fait apparaître un besoin de souveraineté sur des secteurs stratégiques, PMT Business a permis de faire travailler la filière française, avec des sous-traitants experts.



Côté sous-traitants, c’est un gain de temps non négligeable en prospection, car les annonces sont toutes validées en amont par l’équipe du PMT, ce qui garantit une bonne qualification. Le PMT s’appuie aussi sur son réseau pour proposer des annonces venant de toute l’Europe.















