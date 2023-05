Publiscopie : Plus de confort et d’économies avec la gestion énergétique naturelle

Connue pour son expertise dans le domaine du désenfumage naturel et de la sécurité incendie avec ses lanterneaux, Bluetek propose également d’autres solutions passives pour faire gagner en confort les salariés et améliorer l’efficacité énergétique des édifices.



”En été, la température dans les bâtiments logistiques et industriels peut être très élevée et source de gêne pour les personnes qui y travaillent, et ceci va empirer avec le réchauffement climatique”, souligne Marc Bellair, directeur de la prescription.



Afin d’améliorer les conditions de vie au travail et de réduire les consommations en s’affranchissant de la mise en œuvre de ventilateurs et de climatiseurs, l’entreprise fournit des systèmes d’ombrage fixes ou mobiles qui s’installent en toiture et/ou en façade, et qui empêcheront ainsi les calories d’entrer dans le bâtiment.



installer une ventilation naturelle



”En complément de ces dispositifs, nous fournissons des solutions qui favorisent la ventilation naturelle, avec la pose de fenêtres, de grilles, de lanterneaux ou encore de verrières”, indique Marc Bellair.



”En fonction de la météo, certains de ces équipements vont s’ouvrir ou se fermer automatiquement. La ventilation naturelle participe par ailleurs efficacement au renouvellement de l’air intérieur, qui peut être jusqu’à 10 fois plus pollué que l’air extérieur. Elle contribue à éviter les problèmes d’asthme, d’irritation des yeux et de la gorge, et limite également la propagation des virus et des allergènes.”



favoriser la lumiÈre du Jour



Afin d’optimiser le fonctionnement et de répondre au mieux aux besoins propres à chaque bâtiment, des automates pilotent les différents équipements, individuellement ou globalement. Les commandes motorisées gèrent de manière automatique la gradation de l’éclairage artificiel, l’ombrage, la ventilation, le rafraîchissement par évaporation ou encore la façade bioclimatique du lieu.



Bluetek est aujourd’hui la seule entreprise à proposer un ensemble aussi complet de solutions passives simples à mettre en œuvre.



Via sa marque Genatis, elle travaille également avec les architectes et BE pour optimiser l’implantation des lanterneaux en toiture, et ceci, afin d’accroître l’apport de lumière naturelle dans les bâtiments. Celle-ci permet en effet de réduire considérablement les consommations énergétiques, mais contribue aussi à diminuer les risques d’accident au travail. Il est à noter enfin que toute installation est précédée d’un audit et d’un diagnostic expert sur site.











Voir la version imprimable