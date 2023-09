Publiscopie : Pliage ou cisaillage, Colly Bombled répond aux besoins des tôleries

Située en Haute-Saône (70), entre Dijon et Vesoul, Colly Bombled dispose d’une usine de 30000m2, considérée comme ”l ’une des mieux placées au niveau mondial dans le domaine des machines pour la déformation du métal, rappelle Jean-Luc Topenot, directeur technique et commercial de l’entreprise, Nous avons deux gammes phares: des presses plieuses hydrauliques à synchronisation électronique et des cisailles guillotines hydrauliques, en standard ou sur mesure”



DE QUELQUES DIZAINES DE TONNES À PLUSIEURS CENTAINES



Réunion de deux constructeurs français de longue expérience, Colly Bombled fait partie, depuis 1984, du groupe familial Brisard (300 employés et 61 M€ de chiffre d’affaires en 2022).



Colly Bombled construit des machines-outils de capacités allant de quelques dizaines de tonnes à plusieurs centaines, toutes dotées des dernières innovations technologiques. À ce jour, on compte dans le monde environ 20 000 machines de marque Colly et 100 000 de marque Bombled.



Ces machines-outils (presses plieuses ou cisailles guillotines), particulièrement flexibles, sont destinées à divers marchés d’application, en France comme à l’étranger, pour, notamment, la fabrication de poteaux de transport d’électricité, de mâts d’éclairage public, d’éléments de ponts ou d’engins de travaux publics comme les bennes ou les godets.



POUR LES ACIERS, CUIVRE, ALUMINIUM, ETC.



Les machines Colly Bombled peuvent travailler quasiment tous les types de métaux, depuis les aciers standards et inoxydables jusqu’aux aciers spéciaux (HLE, antiabrasion, etc.), ainsi que les alliages d’aluminium (aéronautique, bâtiment, etc.), de cuivre ou encore de laiton (matériels électrotechniques, etc.).



INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

Colly Bombled sait faire profiter ses clients des plus récentes avancées de l’industrie 4.0: ”Nos machines intègrent désormais divers types de commandes numériques tactiles. À signaler, par exemple, la possibilité d’importer, depuis le logiciel associé, des fichiers CAO 3D permettant la programmation des machines et l’exportation des fichiers pour la découpe”, précise Jean-Luc Topenot.



Il en est de même pour le contrôle qualité (avec mesures ultraprécises et fiables des angles définitifs), pour le chargement/ déchargement des outillages par le biais de magasins ou encore pour l’automatisation ou la robotisation des opérations de manutention des pièces.



SOUPLESSE, FORCE ET MAÎTRISE DU PROCESSUS

S’appuyant sur un personnel compétent, jeune et dynamique, Colly Bombled maîtrise l’ensemble du processus de fabrication avec, en amont et en aval, des équipes expertes en bureau d’études, service commercial, service aprèsvente, etc. D’où la souplesse et la présence incomparable de cette entreprise à taille humaine.











