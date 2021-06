Publiscopie : Plan de relance et modernisation, PMT-ASD vous accompagne

AEROµTECH, cluster régional Bourgogne-Franche-Comté, porté par PMT (ex-Pôle des microtechniques), devient PMT-ASD. Son rôle : venir en soutien des entreprises en permettant la labellisation de projets d’innovation, la mobilisation de financements et le développement de liens forts entre entreprises et laboratoires de recherche. ” Avec la crise de la COViD, un certain nombre de nos adhérents ont été lauréats du plan de relance lors du premier appel à projets de 2020 ”, explique Malua de Carvalho, déléguée générale du PMT-ASD.



Pour rappel, le plan de relance est un soutien à l’investissement de la part de l’État dans des secteurs stratégiques tel que l’aéronautique. ” Notre cluster joue un rôle important dans l’accompagnement des nouvelles candidatures au plan de relance grâce à notre cellule de veille de la filière régionale en collaboration avec les représentants de l’État et la Région. ”



un soutien de poids



En plus de son rôle dans le plan de relance, PMT-ASD est aussi un relais en région du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GiFAS) dans le but d’accompagner les entreprises dans la modernisation de leur outil industriel. ” Nous voulons dire aux entreprises régionales qui souhaitent intégrer une dynamique nationale que nous recrutons et proposons un accompagnement dans le cadre du programme industrie du futur, afin de les aider à se moderniser. ”



Citons quelques entreprises adhérentes du PMT, lauréates du plan de relance : Diager, Cryla, Avions Mauboussin, WorldPlas, Aurea Technology, Frec’n sys et iDMM.











