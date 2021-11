Publiscopie : Peinture au pistolet, optez pour une cabine en kit modulable

Technicis, qui va fêter ses 30 ans l’année prochaine, est depuis longtemps considérée comme la spécialiste de la fabrication de filtres en carton plissé ”accordéon” et de filtres haute capacité destinés aux cabines de peinture.



L’entreprise propose également une solution de mur aspirant livré en kit. ” Cette solution modu lable sur mesure est équipée d’un moto-ventilateur calculé pour la vitesse d’aspira tion réglementaire de 0, 5m/s, et de un ou plusieurs filtres en fonction de l’appli cation : pulvérisation de peinture, ver nis, résines, gelcoat, colle, émail, etc. ”, explique Julien Blanchard, directeur commercial.



Disponible dans des dimensions allant de 1, 25 m à 4 m de large, et 2, 50 m de hauteur, le choix se fera en fonction de la dimension des pièces à peindre et de l’espace disponible.



SOLUTIONS ET CONSEILS POUR LES INDUSTRIELS



Le mur aspirant est une déclinaison du caisson aspirant Paint Modul’ - une innovation de Technicis.



Cette cabine de peinture, livrée en kit, s’avère être une solution idéale aussi bien pour des opérations de peinture occasionnelles que pour des industriels faisant de la finition sur des pièces de petite ou moyenne taille.



Filtres pour captation du brouillard de peinture, préfiltration et ventilation, dépoussiérage, filtration des odeurs et COV... l’entreprise dispose d’une gamme complète de produits à destination des TPE et PME industrielles. ” Nous apportons toute notre expertise technique et sommes force de conseil ”, conclut Julien Blanchard.











