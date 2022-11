Publiscopie : OT.SecurIty by Wallix®, nouvelle marque dédiée à la cyber sécurité industrielle

WALLIX lance la marque OT.security by WALLIX® pour apporter des réponses solides à un enjeu devenu crucial, celui de la sécurisation des accès informatiques internes et – surtout – externes.



La nouvelle marque s’applique particulièrement dans quatre secteurs sensibles : le manufacturing (ex. : l’agroalimentaire), les infrastructures critiques (ex. : l’énergie), le Smart Environment ( Smart Build ing, Smart City …) et la santé.



” La problématique majeure, aujourd’hui, c’est la multiplicité des prestataires qui interviennent, souvent de façon non ou mal sécurisée, dans les processus industriels , rappelle yoann Delomier, OT Team Leader chez WALLIX. Une centralisation des accès aux systèmes d’information devient ainsi indispensable pour pouvoir mettre en œuvre une véritable politique de sécurité, c’est-à-dire pour identifier/authentifier les acteurs puis tracer chacune de leurs actions.”



la qUestion clé de la centralisation des accès



C’est ce que propose la marque OT.security by WALLIX®, qui s’appuie sur deux produits clés de l’entreprise :



- PAM4OT qui est un package construit autour de PAM4ALL, la solution unifiée de l’éditeur. Celle-ci sécurise tous les accès, humains ou machines, selon le principe du ”moindre privilège”. y sont ajoutées des fonctionnalités adaptées spécialement à l’univers OT, notamment pour la prise en compte des protocoles industriels et la continuité de service.

- La démarche WALLIX Inside, quant à elle, consiste à implémenter la solution au cœur même des produits industriels, en mode OEM, avec de grands partenaires tels que Schneider Electric ou Fives CortX.



” La combinaison de ces deux approches permet une sécurisation By Design, souligne yoann Delomier. Non seulement cela correspond à une exigence de plus en plus clairement exprimée par les clients finaux des industriels, mais cela va dans le sens de la législation européenne, en particulier du tout récent Cybersecurity Act. ”



Pour accompagner les entreprises, l'éditeur peut compter sur la puissance de son réseau de vente indirecte, qui compte de plus de 300 partenaires et vaut à WALLIX de couvrir 80 % du marché mondial.



Wallix étoffe son écosystème



Le lancement d’OT.security by WALLIX® s’accompagne d’une montée en compétences de ses partenaires sur les enjeux spécifiques de l’industrie.WALLIX continue aussi à nouer des alliances stratégiques.



Tout récemment, un partenariat technologique a été initié avec Nozomi Networks, qui accompagne les plus grandes industries mondiales dans la sécurisation de leur transformation digitale. ” Les acteurs de l’OT et ceux de l’IT comprennent aujourd’hui combien ils ont intérêt à se rapprocher pour répondre efficacement aux problématiques des clients ”, constate yoann Delomier.













