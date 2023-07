Publiscopie : Optimisez vos process de finition avec un intégrateur expert

Avec plus de 10 années d’expérience, ”Politechno est un intégrateur de solutions de finition de surface ne raisonnant pas uniquement en tant que vendeur de machines et d’équipements”, précise tout d’abord Martin Jay, fondateur de l’entreprise implantée près de Saint-Étienne.



La société Politechno propose, en standard ou sur mesure, des machines, outillages et consommables, et les met en oeuvre chez tout industriel souhaitant optimiser ses produits et process de fabrication.



Avec comme principaux marchés le luxe (bijouterie, joaillerie, etc.), le médical, l’aéronautique et l’ensemble de la mécanique de précision, Politechno accompagne ses clients, tant en France qu’en Suisse, les conseille et leur fournit la solution optimale répondant à leurs besoins les plus précis, qu’ils soient d’ordre esthétique ou fonctionnel.



CENTRIFUGATION HAUTE VITESSE



Politechno dispose d’un éventail complet de solutions incluant la tribofinition par vibrations (vibrateurs linéaires ou circulaires), la tribofinition centrifuge haute vitesse et à fond tournant, des cabines de sablage (par pression ou par dépression), ainsi qu’une large gamme de médias de tribofinition (céramiques et céramiques haute densité, plastiques, organiques) et de médias de sablage (billes de verre, céramiques, plastiques, métalliques, organiques).



Ses prestations vont du conseil (ingénierie, expertise et aide aux choix de technologies) à l’intégration des équipements de finition, l’optimisation des étapes de finition et la formation en finition, ingénierie de surface et procédés spéciaux.











Voir la version imprimable