Publiscopie : Optimiser la sécurité et les opérations avec le PTI géolocalisé

À l’heure de l’usine pilotée par la donnée, de la 5G et du jumeau numérique, la sécurité du travailleur sur les sites industriels fait un bond technologique.



Parmi les innovations, le PTI ou DATI devient un véritable outil connecté, fournissant géolocalisation au mètre près à l’intérieur des bâtiments, à la fois pour la sécurité du porteur (alertes de chute ou d’immobilité, et surtout guidage fiable des secours) et pour l’optimisation des opérations sur site.



De nombreux processus peuvent tirer parti d’une géodonnée de précision : localisation de matériels, guidage d’interventions de maintenance (dont sous-traitants), mesures et, bien sûr, exercices d’alerte ou contrôle d’accès.



UNE DONNÉE FIABLE, PRÉCISE ET À VALEUR AJOUTÉE



Sysnav apporte au PTI ces capacités. Le Sysnav PLD (Personal Location Device), qui combine navigation inertielle, magnétomètres, GPS et recalages par UWB ou map-matching, procure une géolocalisation fiable et précise sans besoin d’équiper tout le site de balises. Il est efficace en indoor et à l’extérieur, même en l’absence de GPS ou en présence d’aberrations GPS. Une version ATEX est à suivre.



Les données sont exploitables en temps réel sur l’interface de supervision de Sysnav ou via une API. Sur de grands sites industriels, le PLD permet aux prestataires de réduire de plus de 50 % le temps d’intervention. Testé en centrale nucléaire, le PLD enregistre le parcours du porteur afin de calculer son exposition aux rayonnements. L’usine connectée mérite son PTI 4.0 !











