Publiscopie : Optimiser la mesure pour renforcer la sûreté des procédés industriels

Fondée il y a plus de 80 ans, la société française Georgin est unanimement réputée pour la qualité de ses solutions, de ses produits d’instrumentation de pression, de température, et de conditionnement de signaux pour la sûreté des procédés industriels en environnement agressif et explosif de type ATEX.



”Nous intervenons dans plus de 100 pays pour l’ingénierie et l’ensemble des industries agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétologie, environnement, chimiepétrochimie, métallurgie, énergies fossiles/nucléaire/renouvelables, transports ferroviaire, maritime, aérospatial, défense…”, explique Dominique Tramoni, directeur commercial de Georgin.



UNE ENTREPRISE AU PLUS PRÈS DE SES CLIENTS



Georgin propose à ses clients (constructeurs, OEM, intégrateurs, distributeurs, installateurs, utilisateurs finaux…) un éventail complet de solutions d’instrumentation. ”Nous adaptons nos réponses et nos produits aux problématiques des clients, et apportons un conseil sur mesure, précise- t-il. Nos équipes sont à même de traiter les spécifications techniques de plus de 144 300 nomenclatures pour satisfaire la demande du client. Nous savons proposer des appareils standard aussi bien que des instruments sur mesure, tous conçus et fabriqués pour assurer l’excellence de l’usage. C’est notre strict engagement, notre ADN !”



OBJECTIF : LA PRODUCTIVITÉ DES PROCÉDÉS



Au-delà de la simple fabrication de ses instruments, Georgin est aussi impliqué dans la réflexion du pilotage des procédés. ”Aujourd’hui le monde industriel a besoin plus que jamais d’anticiper, de prévenir les aléas liés à la conduite du procédé et à la productivité. Et l’IoT constitue un de nos axes de développement, souligne Dominique Tramoni. La crise sanitaire a également bouleversé le paradigme de la globalisation.”



”Faire appel aux solutions Georgin, c’est s’assurer d’une production locale et disponible. Nos produits sont conçus et fabriqués dans notre centre de production à Châtillon (près de Paris). En outre, la fiabilité de nos produits n’est plus à prouver et contribue à garantir la sécurité industrielle des installations à risque”, conclut-il













