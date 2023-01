Publiscopie : Optimiser l’étude et la fabrication de machines grâce au jumeau numérique

Résolument tournée vers l’industrie 4.0, que ce soit pour ses process internes, ou bien pour les machines de conditionnement et d’emballage qu’elle conçoit, fabrique et ensuite intègre chez ses clients, H2M Technologies possède un large savoir-faire dans le domaine de la pharma.



L’entreprise peut se targuer aujourd’hui d’être l’une des rares PME françaises à proposer une gestion et une organisation de projet novatrice en réalisant, dès la phase de conception, des jumeaux numériques de ses machines.



un outIL de vaLIdatIon et de test



”Créer une machine virtuelle avant sa mise en fabrication offre de nombreux avantages pour le client, assure Alain Herraux, son président. En effet, cette virtualisation 3D de l’étude mécanique, associée à la virtualisation de l’ensemble de l’automatisme et du pupitre opérateur, permet de valider la qualification de conception de façon beaucoup plus sécurisante. Les articles de conditionnement sur lesquels sont appliqués la gravité et le coefficient de frottement se comportent quasiment comme les articles réels.”



”L’opérateur peut piloter la machine depuis le PC et l’interface homme/ machine virtualisée, ce qui peut également servir de support de formation à la conduite machine. Nous pouvons enfin réaliser des tests virtuels de dysfonctionnement de capteurs ou d’actionneurs”, poursuit-il.



La garantIe d’un process performant



La création d’un jumeau numérique est donc utile pour valider très en amont la conception de la machine et optimiser la mise au point de celle-ci.



Dans le secteur de la pharma qui se caractérise par une exigence de sécurité des process, généralement de petits objets à haute cadence, la machine virtuelle va permettre de simuler et corriger par anticipation divers problèmes de comportements cinématiques des pièces qui pourraient altérer les performances futures de la machine.



Ainsi, récemment, les équipes ont par exemple créé le jumeau numérique d’un tunnel de lavage de palettes, avec l’intégration d’un empileur en bout de ligne.



L’entreprise continue de proposer à ses clients de la gestion de projet ”standard”, mais souhaite mettre en avant cette nouvelle possibilité.



”Notre souhait, précise Alain Herraux, est avant tout de proposer un jumeau numérique au client avant de lui vendre la machine elle-même. Ainsi, lorsqu’il formalise son achat, il est complètement rassuré sur les performances et la fiabilité de celleci, et il a également la garantie que sa machine s’intégrera parfaitement sur sa ligne de conditionnement.”



Pour réaliser ces études, H2M Technologies peut s'appuyer sur des personnels hautement qualifiés, dotés des derniers logiciels disponibles.













