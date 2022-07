Publiscopie : Nexy automatise vos processus de fabrication

Filiale du constructeur allemand, steute France propose aujourd’hui Nexy, une solution IIoT globale permettant d’automatiser les processus de production et d’approvisionnement matière sur ligne de montage et d’assemblage.



neXY, une solution clé en main d’automatisation



Destiné à l’intralogistique, Nexy est un système IIoT développé par steute, composé de plusieurs centaines, voire milliers de capteurs sans fil coexistant dans une zone couverte par une infrastructure de modems/routeurs à disséminer dans un atelier de production ou une usine entière.



”L’ensemble communique en toute autonomie via un protocole radio propriétaire, conçu pour une faible consommation d’énergie et une durée de vie de plusieurs années”, explique Olivier Pfohl, ingénieur commercial chez steute France.



fleXiBle et integrée au sYsteme d’information



Côté software, les données sont collectées et traitées par le logiciel Sensor Bridge. En liaison directe avec l’informatique client (ERP, WMS,...), il permet la gestion et la configuration du système. ”L’information peut alors circuler dans les deux sens : remontée vers l’ERP de la prise d’un bac, d’un chariot ou d’une palette pour déclencher automatiquement l’action souhaitée : mission AGV, affichage sur écran d’une liste de cours, etc. À l’inverse, on peut aussi communiquer vers un relais sans fil steute, embarqué sur un élément mobile, pour redémarrer un AGV ou commander une colonne lumineuse”, précise-t-il.



applications eKanBan, andon, dollY station



Avec 15 ans d’expérience dans le wireless, steute France accompagne ses clients tout au long de leur projet, de la première analyse avant un projet pilote jusqu’au déploiement et à l’intégration complète d’une solution optimisée et sur mesure. Les applications possibles concernent en particulier les entreprises effectuant de l’assemblage/ montage avec déplacement de matière pour la digitalisation de système Kanban classique (eKanban), ou encore les systèmes Andon (signalement d’anomalies via un bouton sans fil), ou le suivi en temps réel du stock sur chariots Dolly en magasin, etc.



gains de temps et réduction des stocKs



La solution Nexy va permettre de réduire les temps d’approvisionnement, d’anticiper les goulots d’étranglement, de réduire les stocks et une meilleure gestion des flux matières pour tendre vers une production Lean. ”Le temps de retour sur investissement -ROI est court ; 1 an ou 2, selon le projet”, conclut Olivier Pfohl.











