Publiscopie : Nettoyage et dégraissage adaptes au ferroviaire

Société familiale existant depuis 1924, MecanoLav se positionne comme un concepteur et constructeur de machines à laver et de dégraissage, spécialisé dans le ferroviaire depuis plus de 40 ans.



Ses machines de toutes dimensions traitent la majorité des pièces, et en particulier les plus grandes, comme les boggies, les essieux ou les moteurs thermiques et électriques, mais aussi les plus diverses, comme les roulements, les éléments de frein ou de carrosserie : ” Nous sommes membres du groupement de constructeurs français et allemands Surface Alliance , précise Olivier Delastre, ingénieur commercial. Cela nous permet notamment d’être présents en Europe, aux États-Unis, au Mexique, en Chine et en Inde .”



Des solutions spéciFiques



Les machines MecanoLav sont étudiées pour répondre aux contraintes spécifiques du secteur ferroviaire, en particulier le retrait des pollutions importantes, anciennes, tenaces et accumulées où la répétabilité des résultats est garantie par traitement des bains en continu.



Ainsi, les essieux et les roulements, pièces stratégiques de la motrice, passent dans un équipement capable d’atteindre l’intégralité de leur surface et d’en extraire toute la graisse avant expertise et rénovation.



MecanoLav a développé un système de recyclage de ces bains, mais aussi un système de dragage de fond de cuve, ainsi qu’un dégraisseur pour capter les ”surnageants” : ” Cela permet à nos clients de multiplier par quatre la durée de vie d’un bain , complète Olivier Delastre. Ce qui se traduit par des économies significatives .”













