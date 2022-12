Publiscopie : Moins de consommation et moins d’émissions pour vos véhicules

Flambée des prix des énergies fossiles, disparition progressive du moteur thermique, etc. : comment rouler durablement ? En France, le secteur des transports est le principal émetteur de CO2. ”Chez Loggikko, nous avons développé une technologie qui permet de décarboner les voitures thermiques dès maintenant”, annonce Baptiste Arjeau, responsable marketing et communication.



L’Hydrogen Injection System (HIS) est une technologie brevetée d’économie d’énergie : il s’agit d’un électrolyseur miniature embarqué sur les moteurs. En agissant sur la pré combustion, le HIS permet de réduire l’émission de polluants par une baisse de la consommation de carburant de 12 % en moyenne et une réduction de l’encrassement du moteur.



Commercialisé sous l’appellation Blue Hy’Box, ce boîtier connecté s’installe sur les véhicules et permet d’optimiser les rendements des moteurs thermiques essence ou diesel, grâce à l’injection d’hydrogène. Actuellement disponible pour les VL et les VUL, Logikko ambitionne d’adapter sa technologie aux moteurs des camions, bus et bateaux. Labellisée par la Fondation Solar Impulse, le HIS constitue une innovation d’avenir pour atteindre les objectifs de neutralité carbone.



hydROGèNE RENOUVELABLE



En 2022, Logikko a aussi lancé VERD’HyR, un programme d’hydrogène renouvelable. ”Nous utilisons notre savoir-faire pour développer une solution de production d’hydrogène vert dédié à la micromobilité et à l’autoconsommation”, explicite Baptiste Arjeau. Une nouvelle application qui mise sur le renouvelable pour recharger les trottinettes ou les vélos en libre-service.













Voir la version imprimable