Publiscopie : Maintenance, désinfection : des produits réputés et certifiés “made in France”

Entreprise 100 % française depuis 50 ans, Mécatech Performances, concepteur, fabricant et distributeur d’additifs carburants, de lubrifiants spéciaux, et de produits de maintenance hautes performances fait du ”made in France” un de ses principaux atouts. ”Dans le domaine des additifs carburants, par exemple, depuis les formulations jusqu’au conditionnement, nous réalisons tout nous-mêmes, explique Thierry Gayet le PDG. Nous apportons une plus-value à nos clients en leur proposant des produits et des étiquetages totalement conformes aux exigences réglementaires françaises. Nos approvisionnements sont par ailleurs sécurisés et nous sommes capables d’une grande réactivité.” La qualité des produits et technologies SELD commercialisés sous la marque Mécatech® est reconnue au-delà de l’Hexagone puisque Mécatech Performances exporte dans une vingtaine de pays.



lutter contre le covid-19



L’entreprise est aussi en mesure de fournir des produits répondant aux besoins actuels. En cette période de Covid-19 notamment, il est primordial de désinfecter les habitacles auto, PL, engins et les postes de travail de manière efficace.



L’entreprise SELD a développé des protocoles de désinfection des véhicules, des locaux et des surfaces afin de permettre aux professionnels de poursuivre leur activité en toute sécurité. Les solutions de désinfection Mécatech® comme la solution TPH (conforme aux normes bactéricide et fongicide) permettent ainsi une désinfection rapide, facile, et efficace. Celle-ci a été certifiée efficace sur le coronavirus selon le protocole de la norme EN14476+A2, par un laboratoire spécialisé.











Voir la version imprimable