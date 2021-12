Publiscopie : Louez votre chaudière industrielle clé en main !

Avec le rachat en 2018 de la société Location Thermique Service, Atlas Copco Specialty Rental a ajouté à son offre des solutions thermiques temporaires (chaudières et équipements complémentaires pour produire de la vapeur, de l’eau chaude ou surchauffée).



”C’est une offre globale incluant la solution technique sur mesure, la logistique, la mise en place, la maintenance et la gestion des énergies, précise Alexandre Lafrance, responsable du développement commercial Europe pour l’activité chaudières. Nous travaillons aujourd’hui pour de nombreux clients comme EDF, Naval Group, TotalÉnergies, Exxon, Solvay,etc.”.



UNE SOLUTION COMPLÈTE



Atlas Copco Specialty Rental dispose d’une gamme de cinq modèles de chaudière, de 1 300 à 16 000 kg/h, toutes équipées de brûleur mixte (gaz naturel/fioul domestique) et répondant aux dernières normes environnementales.



Elles disposent aussi d’automates communicants, en particulier pour effectuer des diagnostics à distance. ”De plus, afin d’améliorer le rendement énergétique des chaudières nous avons la possibilité de les équiper d’un économiseur, complète Alexandre Lafrance. Nous sommes parmi les rares en Europe à proposer des solutions de production de vapeur surchauffée (jusqu’à 400 °C).”



La société répond à tous les besoins, planifiés ou urgents, avec son parc très fourni qui garantit une forte disponibilité. ”Nous sommes spécialisés dans la conception de solutions qui respectent les règles de l’art: une prestation de location qui inclut les machines, les moyens humains, la matière grise, les accessoires et les prestations connexes.”













Voir la version imprimable