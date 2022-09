Publiscopie : Logiciels de robotisation à programmer hors ligne et en temps masqué

Un pliage entièrement robotisé présente de solides avantages par rapport aux processus classiques avec opérateur : gains de productivité notables, accès aux petites séries, répétabilité et précision hors pair, solution face au manque potentiel de main-d’œuvre, etc.



Filiale du groupe international Haco (d’origine belge), Haco France propose à ses clients ” un système de robotisation des machines de pliage basé sur le logiciel de programmation PartManager 3D et son module de pliage Robot Bender, tous deux développés par l’unité RoboSoft du groupe Haco ”, explique Paul Collignon, responsable commercial chez Haco France.



PROGRAMMATION SIMPLE ET RAPIDE



” PartManager 3D définit, à partir de fichiers 3D (STEP), les séquences de pliage, les positions d’outils et de butées, ainsi que la descente du coulisseau ; le programmeur doit juste définir les outils ”, précise-t-il.



Quant à Robot Bender, le logiciel définit seul les mouvements du bras robotisé devant la machine. ” Le programmeur n’a plus qu’à notifier la position des pièces à l’entrée et à la sortie, ainsi que le conditionnement souhaité. ”



Par rapport à d’autres robots de pliage, le système logiciel Haco présente le grand avantage de pouvoir être programmé hors ligne, en temps masqué. ” La programmation s’avère très rapide, autorisant la production robotisée de séries de 50-100 pièces, récurrentes ou non et l’estimation des temps de production, utiles, par exemple, en phase de devis ”, souligne Paul Collignon.



En outre, selon les outils sélectionnés et le programme créé, le système logiciel Haco génère un DXF précis pour la découpe 2D.













