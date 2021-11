Publiscopie : LIFT 25 : L’ergonomie au service des industriels

Parce qu’ils sont complémentaires de ses propres organes de commande, steute distribue depuis 2010 les potences et bras articulés Haseke. Ce constructeur allemand spécialisé dans l’industrie et le médical, propose une large gamme de bras mobiles verticaux pouvant déplacer des charges jusqu’à 150 kg, ce qui couvre l’essentiel des applications du monde industriel.



UN BRAS MOBILE MULTIDIRECTIONNEL



Parmi les produits-phares Haseke, le bras porteur mobile LIFT 25, associe les mouvements de rotation droite-gauche des potences à une fonction monte-baisse pour un meilleur positionnement des IHM autour des machines.



Très fiables, précis et de haute qualité, ces bras porteurs multidirectionnels sont destinés à équiper les ateliers et aider les opérateurs pour un accès direct aux données, dans un environnement de plus en plus encombré (écrans tactiles et informatifs, PC, coffrets de commande, machines-outils CN, etc.).



ADAPTÉ À TOUTES LES CONFIGURATIONS



Stables, compétitifs et faciles à manœuvrer, les LIFT 25 s’adaptent aisément à toutes lignes de production et machines (neuves ou anciennes) et à tout environnement IHM, avec une capacité de charge allant jusqu’à 25 kg, un débattement vertical de 1m et une portée horizontale de 2,50 m. Les bras LIFT 25 ”permettent une mise à disposition des données optimale pour l’opérateur tout en le soulageant considérablement (anti-TMS), souligne Jean-Marc Jacob, directeur commercial de steute France. Doté d’une section interne autorisant le passage de câbles et proposé en quatre longueurs différentes (500, 650, 800 et 900 mm), le bras LIFT 25 permet par exemple, en montant ou en descendant sa charge, de libérer de l’espace pour laisser passer un AGV, un transpalette…”











