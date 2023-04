Publiscopie : Les solutions sans fil fiabilisent l’injection plastique bi-matière

Filiale française du constructeur allemand, steute France propose aux industriels de la plasturgie une surveillance radio autonome dédiée à l’injection plastique.



Une application typique de l’injection plastique bi-matière (deux couleurs ou deux rigidités) consiste à surveiller la position du tiroir d’éjection sur le moule rotatif, afin d’éviter des arrêts de production liés à la casse du moule. En effet, si ce dernier se referme alors que ce tiroir n’a pas repris sa position initiale, les dégâts peuvent engendrer d’importants retards de production et coûts de réparation.



Afin d’éviter cela, sans avoir recours à des capteurs filaires susceptibles de s’user rapidement, les utilisateurs peuvent opter pour des fins de course miniatures ou des capteurs inductifs radio, associés à un émetteur radio embarqué.



transmission radio à (très) faiblE consommation



”Embarquées directement sur les moules, les fins de course vérifient que l’éjecteur est correctement repositionné à la suite de l’éjection de la pièce fabriquée et l’émetteur radio transmet cette information ‘tout ou rien’ à un récepteur situé dans l’armoire de commande de la presse. La suite de la production ne pouvant pas démarrer tant que le récepteur n’a pas reçu le signal ‘éjecteur rentré’ avant de refermer le moule, tout risque de casse est écarté”, explique JeanMarc Jacob, directeur commercial de steute France.



Cette solution est particulièrement adaptée pour l’injection plastique 2K, pour laquelle la rotation du moule complique la mise en place de câbles et la transmission d’informations. Alimenté par pile longue durée du commerce, l’autonomie de l’émetteur embarqué est supérieure à 3 ans pour les applications traditionnelles (nouveau cycle toutes les 10 secondes).



réduction dEs coÛts Et gains dE productivité



Le système inclut des capteurs, des émetteurs et le récepteur, pour un coût global très raisonnable par rapport aux pertes résultant de l’immobilisation d’une presse à injection. De plus, la technologie sans fil offre de nombreux avantages : installation simple et rapide, pas de câble à tirer, longue portée radio, transmission d’état fiable en temps réel, etc.



”Pour résumer, nous proposons une solution de surveillance digitale qui optimise la longévité des moules d’injection bi-matière, et diminue le risque d’endommagement des machines et d’arrêt prolongé de production.”











