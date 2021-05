Publiscopie : Les solutions pour prévenir les chutes de hauteur

Lors des opérations de manutention de palettes sur les plateformes en hauteur, tout comme sur les coursives des citernes routières lors du chargement ou du déchargement, il y a des risques de chute. Pour remédier à ces situations à risque et mettre les opérateurs en sécurité, AC2M propose une gamme complète de barrières écluses (basculantes, levantes ou coulissantes) et de passerelles abattantes pour l’accès sur citernes. La barrière écluse permet la manutention de palettes en toute sécurité, et aux passerelles abattantes de disposer d’un garde-corps qui vient ceinturer la zone. ” Nos dispositifs préviennent le risque de chutes sur ces zones à risque où les opérateurs sont en contact avec le vide et répondent à un enjeu de responsabilité majeur pour les chefs d’entreprise car la sécurité au travail engage leur responsabilité civile mais également pénale ”, explique Aurélien Coudrat, cogérant d’AC2M.



La gamme de barrières et de passerelles comprend aujourd’hui des versions automatisées, pour faciliter leur utilisation par les opérateurs.



DES DISPOSITIFS SUR MESURE



AC2M propose une prestation globale allant du relevé de cotes à l’installation. Construits selon les normes en vigueur, ses produits sont conçus sur mesure en fonction des besoins du client et des exigences de l’environnement où ils vont être installés. AC2M a également l’avantage d’être une métallerie chaudronnerie, ce qui lui permet d’intervenir en local et de réaliser des prestations de réparation ou de remplacement sur chantier.













Voir la version imprimable