Publiscopie : Les robots doivent être une solution technologique et humaine

Si MS Innov a fait de l’innovation son ADN, la société veut capitaliser la connaissance pour la redistribuer et démocratiser les usages technologiques. Forte de son expertise en matière de conception automatisée, elle propose à ses clients une prestation clé en main pour l’intégration de machines ou de lignes robotisées. ”Nous sommes actuellement en train de concevoir un robot industriel pour lequel nous apportons de nombreuses innovations (dont certaines font l’objet de brevets), précise Julien Morel, son responsable et fondateur. Nous visons entre autres les PME, qui ont souvent plus de difficultés que les grands groupes à intégrer les évolutions technologiques.”



un engagement sociÉtal



Chez MS Innov, il est essentiel de développer des robots ”made in France”, à condition qu’ils soient modulaires et agiles pour proposer une solution technologique et humaine : ”Aujourd’hui, les innovations doivent être conçues pour des utilisations plus larges, dans le cadre d’investissements modérés, et dans le respect des engagements sociétaux”, complète Julien Morel.



C’est pourquoi l’entreprise veille aussi à renforcer régulièrement son intégration dans son environnement : accompagnement des salariés dans leur évolution, embauche de jeunes (stagiaires, alternants…), investissement dans l’université (stages, cours, doctorat), etc. : ”Il faut prendre en compte tous les impacts de nos développements, d’où notre credo ‘Agility for all, with everyone’, qui n’est pas juste un slogan publicitaire !”











Voir la version imprimable