Publiscopie : Les prototypes virtuels n’ont jamais semblé aussi réels

Obtenir le jumeau virtuel d’un produit en développement et en analyser le comportement optique, telle est la promesse de l’entreprise nantaise Éclat Digital. C’est grâce à son outil de simulation optique, Ocean™, que Éclat Digital étend son activité depuis près de 10 ans. Ce logiciel de simulation optique ”développé par des ingénieurs pour des ingénieurs” s’appuie sur une description physiquement vraie des matériaux et des émetteurs.



UN RENDU PRÉDICTIF ET RÉALISTE



”Nos simulations de haute précision permettent à nos clients de réduire le nombre d’itérations de prototypage physique et ainsi de converger plus rapidement vers LA bonne solution (Get your physical prototype first time right!)”, souligne Louis Dellieu, Business Developer chez Éclat Digital. ”C’est un réel gain de temps et d’argent sur le développement d’un projet.”



Grâce à son moteur de rendu à la pointe de l’optique et à la précision des données physiques utilisées, Ocean™ fournit un résultat de simulation prédictif sur tous types de matériaux, même les plus complexes.



Cette technologie permet dès lors de simuler précisément l’interaction lumière-matière et de réaliser des prototypes virtuels réalistes de qualité ainsi que des études quantitatives poussées.



”Notre solution est si précise qu’elle peut être utilisée pour la prévisualisation de la lumière du jour à l’intérieur des bâtiments ou encore la simulation IR & UV à travers une verrière à l’échelle d’un bâtiment !”



Éclat Digital propose également une activité de bureau d’études liée à l’ingénierie optique.













Voir la version imprimable