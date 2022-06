Publiscopie : Les multiples atouts du made in France pour vos convoyeurs

Cela fait 20 ans que Farpi-France fabrique des convoyeurs pour le secteur de la plasturgie. Grâce à sa nouvelle entité, Farpi-Hub, l’entreprise est désormais aussi en mesure de réaliser des systèmes de convoyage complets sur mesure intégrant notamment des robots collaboratifs.



”Avec cette marque, nous mettons en avant les atouts du made in France, déclare Raphaël Roux, le dirigeant. Notre site de fabrication est installé près de Lyon et nous disposons d’un BE intégré. En tant que fabricant français s’adressant à des clients français, nous avons une parfaite compréhension de leurs demandes, ce qui facilite les échanges lorsque nous faisons du sur-mesure.”



Le made in France apporte aussi souplesse et réactivité, que ce soit pour les techniciens qui se rendent sur site ou pour les livraisons de matériel.



une offre unique



La gamme de convoyeurs Farpi-France comprend des convoyeurs standards, des convoyeurs modulaires évolutifs, qui peuvent être modifiés à la demande en ajoutant ou en enlevant des modules, et les convoyeurs sur mesure proposés par Farpi-Hub.



”Nous occupons une niche en nous positionnant comme fournisseurs de convoyeurs situés entre le standard et le très spécifique. Nous sommes ainsi en mesure de répondre à un grand nombre de besoins exprimés notamment par les PME-PMI” , souligne Raphaël Roux.



À noter que Farpi-Hub a développé un savoir-faire reconnu dans la conception de convoyeurs intégrés dans des environnements contrôlés comme les salles blanches ou grises. Les bandes transporteuses et flasques en PEhd répondent à la norme FDA et les très faibles frottements permettent de limiter les risques de contamination.













