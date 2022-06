Publiscopie : Les grues potain font la renommée du “know how” manitowoc a la française !

Le groupe Manitowoc a investi dans quatre usines de production de grues à tour Potain en Europe, dont celles situées à Charlieu (42) et Moulins (03), en France.



”D’importants investissements ont été effectués sur ces deux sites, dans le but de réduire l’impact environnemental et d’améliorer la sécurité, la qualité ou la productivité, précise JeanNoël Gros, Senior Vice President Opérations chez Manitowoc. C’est le cas avec l’utilisation de robots de soudage pour la production de gros éléments mécanosoudés, d’un centre d’usinage HP à commande numérique de grande capacité ou encore d’une ligne de fabrication automatisée pour la découpe des tubes qui apporte plus de précision, de qualité et de sécurité.”



Être à la pointe De la tecHnologie



La nouvelle ligne de production de l’usine de Potain Charlieu comprend des outils de mise en volume pour une ergonomie et une sécurité améliorée, ainsi qu’un procédé de soudage sous flux automatisé innovant. Ce procédé permet non seulement un apport important de soudure, mais aussi une pénétration optimale, pour gagner en qualité et en temps. ”Ces investissements sont nécessaires notamment pour respecter les nouvelles normes, améliorer la performance des machines produites, des process et de la qualité, et réduire la pénibilité de certains postes.”



potain, Historiquement ancré en france



Aujourd’hui Potain est un leader mondial de la grue à tour, aussi bien pour les GME (grues à tour à montage par élément) que pour les GMA (grues à montage automatisé). Les grues Potain font la renommée mondiale du ” know how” Manitowoc à la française non seulement pour ses usines, mais aussi son pôle d’innovation et de R&D de Dardilly (69), ou son centre de tests et de développement des produits situé dans la région de Moulins.



”Pour conserver cette avance sur le marché, conclut Jean-Noël Gros, il est fondamental que la fabrication des grues Potain reste pour une bonne partie ancrée en France, à proximité des bureaux d’études et de son marché d’origine.”













Voir la version imprimable