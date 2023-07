Publiscopie : Les capteurs io-link et radar sans contact pour mieux automatiser vos process

Dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, garantir l’hygiène, la reproductibilité et la flexibilité est crucial pour une automatisation efficace et sûre.



VEGA Technique propose un portefeuille complet de capteurs intelligents pour une mesure de niveau, de pression et de détection de niveau de haute qualité, tels VEGAPULS, VEGASWING, VEGAPOINT, ainsi que VEGABAR.



Ces capteurs compacts, faciles à installer et à utiliser, offrent une précision de mesure élevée et une connectivité optimale, avec leur afficheur d’état à 360° et la visualisation des données complète pour une surveillance facile. L’intégration des capteurs intelligents dans l’automatisation industrielle permet une mesure continue et précise, évitant les erreurs humaines et réduisant les temps d’arrêt, notamment grâce au diagnostic à distance des capteurs et du process.



Les fabricants peuvent ainsi améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire les coûts de production tout en garantissant une qualité élevée grâce à des produits certifiés selon les normes mondiales 3A, EHEDG et conformes à CE 1935/2004, FDA.



La gamme IO-Link VEGA est dotée d’un boîtier tout en acier inoxydable et d’adaptateurs hygiéniques universels qui répondent aux exigences sanitaires les plus strictes.



UNE MESURE FIABLE ET DYNAMIQUE



Fort de plus d’un million de capteurs vendus avec technologie radar, VEGA a choisi d’apporter cette technologie à l’automatisation industrielle via le VEGAPULS 42, en intégrant les fonctionnalités clés et en offrant une plage dynamique élevée pour une utilisation des capteurs dans les milieux les plus divers, liquides ou solides.



L’industrie 4.0 révolutionne ainsi l’automatisation industrielle grâce aux capteurs intelligents. Dans les industries pharmaceutique et agroalimentaire, la gamme IO-Link VEGA offre des solutions de mesure de niveau, de pression et de détection de niveau de haute qualité.



Avec une simplicité d’utilisation et une grande précision de mesure, ces technologies permettent de garantir la qualité des produits, d’optimiser les processus et d’améliorer leur compétitivité sur le marché.











