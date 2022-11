Publiscopie : Les bottes de sécurité les plus légères et les plus résistantes du marche

Delta Plus Group introduit une innovation majeure dans la fabrication de bottes de protection destinées aux personnes travaillant dans le secteur agroalimentaire, comme l’explique Olivier Vergès, le directeur Europe.



Une innovation maJeUre



” Grâce à notre procédé de fabrication par pulvérisation, nos bottes Aerofit sont 45 % plus légères que les bottes fabriquées traditionnellement en PVC, et 15 % plus légères que celles produites en polyuréthane injecté. L’utilisateur qui porte des bottes pendant plusieurs heures par jour va gagner en confort et donc en productivité. Nous sommes vraiment sur des produits de conception révolutionnaire ! ”



La pulvérisation sur moule d’un nouveau polyuréthane conçu par le spécialiste des EPI va permettre d’offrir un produit ergonomique épousant parfaitement le galbe du mollet et le contour du pied. La pulvérisation dépose et répartit la matière au bon endroit.



Les bottes sont disponibles dans des pointures allant du 35 au 49 et sont proposées en différentes versions pour diverses applications. En effet, la gamme Aerofit propose trois modèles consacrés à la construction, à l’agriculture et à l’agroalimentaire avec le modèle Aerofood, qui est une botte S4 CI SRC. Les Aerofood peuvent être lavées à grande eau et disposent de guides fluides facilitant l’évacuation rapide de tous liquides ou autres projections qui viendraient les salir. Les impuretés et résidus de tous ordres sont également éliminés avec efficacité, un impératif dans l’agroalimentaire.



des bottes poUr les Usages extrêmes



Conformes à la norme EN ISO 20345 S4 CI SRC, ces nouvelles bottes conservent des valeurs techniques et mécaniques de protection et de durabilité identiques aux autres bottes fabriquées en PVC et polyuréthane classique.



Les bottes conçues par pulvérisation offrent une résistance parfaite à l’hydrolyse, aux huiles, aux produits chimiques, aux solvants et hydrocarbures, aux déchirures, à l’abrasion, à l’usure et aux attaques bactériennes. Elles gardent également toutes ces propriétés quand elles sont portées dans un environnement où la température descend à -20 °C.



Les bottes de la gamme Aerofit sont disponibles dans le monde entier puisque Delta Plus Group est présent dans plus de 130 pays. Cette implantation sur tous les continents permet à l’entreprise de fournir un même niveau de service et d’accompagnement à tous les clients, où qu’ils se situent.













