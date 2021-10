Publiscopie : Les biotechnologies au service de la Foodtech

En 2020, le groupe franco-allemand Sartorius (2,4 Mds€ CA en 2020, 10 000 salariés dans le monde) a fêté ses 150 ans, et une présence de plus en plus forte aux côtés d’acteurs de l’industrie agroalimentaire, notamment auprès de ceux de la FoodTech (start-up et grands groupes comme Nestlé, Cargill, Danone ou Christian Hansen), engagés dans des programmes de recherche sur l’alimentation de demain : alternatives aux protéines animales, substituts du lait et des œufs, viandes de culture, nouveaux arômes et additifs… Des clients en quête de process biotechnologiques respectueux de l’environnement, économes en énergie et en eau, qui pourraient assurer l’autonomie alimentaire de la planète.



UN MARCHÉ ÉMERGENT, FORTEMENT CONCURRENTIEL



”Notre force, c’est d’être capable d’accompagner chaque client tout au long du développement de produits”, explique Dominique Michaud, responsable de la division Food & Beverages.



Aujourd’hui, l’entreprise commercialise une gamme complète de solutions pour la FoodTech : milieux de culture, systèmes de fermentation, filtration, purification…, en version réutilisable ou à usage unique, d’une capacité de 15 ml à 2 000 litres, linéairement extrapolables, ce qui permet de passer facilement de l’échelle de la paillasse au pilote industriel. ”Tous nos produits sont issus de transferts de technologies de la biopharmacie vers l’agroalimentaire. Les applications, au départ dédiées à la création de médicaments ou de vaccins, font désormais leurs preuves dans l’agroalimentaire.”



En France, Sartorius Stedim Biotech emploie plus de 1 000 salariés sur trois sites (Aubagne, Lourdes et Cergy-Pontoise).











