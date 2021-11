Publiscopie : Le transport optimal de vos machines, de A à Z

Lorsqu’il s’agit de transporter et d’installer des machines volumineuses et/ou à forte valeur ajoutée sur un site industriel, ou sur un stand au sein d’un salon professionnel, mieux vaut faire appel à un spécialiste.



Société familiale créée en 1984, Félix Transports, Manutention, Levage étudie et réalise quotidiennement des opérations de transport et manutention clés en mains en France et en Europe : chargement, transport, déchargement et mise en place de machines. ”Nous pouvons également stocker des machines car nous disposons de locaux de 6 000 m2 couverts équipés de 10 ponts roulants de fortes capacités sur notre site de Lyon (69)”, précise Franck Félix, président. Une simplification appréciable pour le client, qui n’a plus à faire qu’à un seul prestataire.



LE SUR-MESURE DU TRANSPORT ET DU TRANSFERT INDUSTRIEL



L’entreprise s’est équipée d’une flotte de véhicules et de matériels de manutention adaptés et performants pour mener dans des conditions optimales ces opérations parfois délicates, en France et dans toute l’Europe : semiremorques Tautliner surbaissées, extensibles, camions remorques élargissables, réhaussables, camions équipés de grues auxiliaires de fortes capacités, grues électriques zéro émissions, chariots élévateurs, etc. ”Pour nous adapter à la demande de nos clients, nous investissons sans cesse dans des matériels de manutention et de transport spécifiques. Les machines que nous transportons sont de plus en plus techniques, fragiles et coûteuses, elles exigent du soin et des conditions de transport optimales” , explique Franck Félix. Grâce à ces moyens techniques et au savoir-faire de ses équipes, la société, Félix Transports, Manutention, Levage assure également chaque jour des opérations de transferts industriels.











