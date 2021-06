Publiscopie : Le spécialiste des porte-engins pour tous vos véhicules

CVIM propose une large gamme de plateaux, remorques et semiremorques porte-engins et peut, sur la base des fiches techniques du constructeur de votre véhicule, fabriquer une solution entièrement personnalisée. Un avant-projet (en 2D et 3D) vous permettra, après validation, de choisir parmi un ensemble complet d’options. ”Notre service commercial est conçu pour que chaque client bénéficie d’un interlocuteur unique”, précise Antony Chabirand, président de CVIM.



Les autres prestations fournies incluent les réparations et carrossages sur véhicules industriels toutes marques, le montage de grues et de châssis spécifiques.



une gamme 100 % “made in france”



Semi-remorque porte-engins avec porte-à-faux articulé, la SEMIMATIC (13,5 x 2,54 m) a un poids de base de 10 t, une charge admissible de 28 t pour un PTAC de 38 t. Sa rampe horizontale réduit la consommation de carburant et augmente la sécurité à l’utilisation. Elle dispose d’une radiocommande, d’un treuil hydraulique et de stabilisateurs hydrauliques verticaux arrière.



La gamme CVIM comprend aussi :

• TEPEMATIC, porte-engins avec porte-à-faux articulé (8,5 x 2,54 m). Également doté d’une rampe horizontale, il a un poids de base de 3,7 t, une charge admissible de 18, 13 et 9 t, un PTAC de 32, 26 et 19 t.

• TEPEFOLD, porte-engins avec rampe relevable,

• TRAILERMATIC, remorque porteengins avec porte-à-faux articulé,

• LIGHTMATIC, porte-engins aluminium sur véhicule léger.











