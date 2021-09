Publiscopie : Le scan 3D pour créer vos process et contrôler vos pièces

”Chez Scan Reality, nous proposons à nos clients d’acquérir numériquement en 3D des objets ou des environnements existants. Grâce aux scans 3D, nous sommes en mesure de réaliser des études de projets, du scan to BIM, des plans d’ingénierie et nous élaborons des process d’usines. Nous pouvons ainsi scanner une usine entière et l’ensemble de ses machines afin de créer un jumeau numérique”, détaille Benjamin Bonnot, gérant de Scan Reality. Les données 3D associées à la réalité virtuelle permettent en effet de s’immerger complètement dans un environnement pour interagir avec celui-ci. Dans le monde de l’industrie, le scan 3D est utile également pour faire des contrôles dimensionnels de pièces, des contrôles qualité et de la rétroingénierie.



une oFFre De serVices complÈte



Scan Reality garantit des scans de très haute qualité grâce à la maîtrise de deux technologies : le scan laser pour les pièces de très grandes dimensions et le scan par lumière structurée pour des objets réduits avec une précision de l’ordre de 0,05 mm. L’entreprise propose à ses clients différentes offres de ser vices. Soit Scan Reality réalise des scans 3D sur sites (bâtiments, machines, salles de machines, objets…) et exploite des données numérisées ou bien réceptionne l’objet du client par transporteur, le scanne et envoie ensuite un fichier 3D prêt à l’emploi. ”Il ne fait pas de doute que la numérisation 3D est une technologie d’avenir, affirme Benjamin Bonnot. Dès lors, notre but est d’aider et d’accompagner les entreprises dans la transition numérique d’aujourd’hui et de demain.”













