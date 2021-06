Publiscopie : Le savoir-faire français dans l’intégration de machines d’assemblages robotisées

Farman, intégrée au sein du Groupe Galilé, est spécialisée dans l’intégration industrielle de machines d’assemblages robotisées. Son savoir-faire développé dans l’automobile est proposé aujourd’hui dans de nombreux autres secteurs d’activité, pour la mise en place de robots devant effectuer des gestes répétés et répétitifs.



”Notre entreprise, créée en 1908 par deux des pères de l’aviation mondiale, est une respectable dame plus que centenaire, précise Cédric Tirado, directeur général. Aujourd’hui, nous sommes un intégrateur reconnu sur les marchés français et internationaux, avec plus de 50 ans d’expérience dans la robotique.”



adaptabilitÉ et flexibilitÉ



Cellules de manutention ou de soudage robotisées ou îlots complets de robots, Farman gère des projets complets, de la conception à la mise en service. Si le standard fait partie de son offre, son savoir-faire s’exprime surtout dans le sur-mesure : ”Adaptabilité et flexibilité font parties de notre ADN, complète Cédric Tirado. Nos équipes disposent de compétences multiples et d’une très forte expérience (le turnover est très réduit chez nous). Ce qui nous permet d’apporter une vraie valeur ajoutée à nos clients.” Sans oublier que le ”made in France” se résume chez Farman de la manière suivante : pas de sous-traitance, tout est fait en interne à l’usine près de Tours. C’est une véritable plus-value que la société sait parfaitement exploiter : ”Nos clients y sont sensibles, en particulier pour la proximité. Et, à l’international, c’est un gage de qualité et de suivi rigoureux.”













