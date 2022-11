Publiscopie : Le progiciel de gestion intègre Cimsup simplifie votre quotidien

Le secteur de l’agroalimentaire constitue le maillon entre les agriculteurs – producteurs de matière première –, la distribution et le consommateur. Il doit répondre à la fois à des normes de sécurité alimentaire des plus strictes (traçabilité, ISO 22000, HACCP, Codex alimentaire, etc.) et aux exigences du secteur industriel (automatisation, productivité, qualité, approvisionnements, normes environnementales, etc.).



la gestion de la traÇabilité...



Avec les fonctionnalités de l’ERP CIMSUP, appréciées par les clients du secteur agroalimentaire, vous assurez une traçabilité complète des produits depuis l’entrée des composants jusqu’à la sortie des produits finis qui vont être fabriqués et/ou conditionnés.



L’aspect reporting et statistiques est un autre point capital pour gérer et diminuer les avaries que peuvent rencontrer les sociétés travaillant dans l’agroalimentaire. C’est particulièrement le cas pour tout ce qui concerne la visibilité et la gestion de la date limite de consommation (DLC) et/ou de la date limite d’utilisation optimale (DLUO) des produits alimentaires.



Enfin, disposer d’un module qualité permet de suivre et d’analyser tout ce qui peut arriver sur la marchandise, de l’apparition du problème jusqu'à sa résolution.



…et des coÛts logistiqUes



” Une des fonctionnalités de C IMSUP particulièrement utilisées chez nos clients du secteur de l’agroalimentaire est la gestion des frais. En effet, C IM SUP gère et répartit les frais liés au transport de marchandises comme le transit, le stockage, la douane, etc. ”, explique Abdou Soilihi, directeur de mission chez Agilya.



La gestion de ces frais via CIMSUP permet, de manière indépendante, de les répartir sur une ou plusieurs réceptions de marchandises pour ensuite effectuer de l’analyse, côté achats comme côté ventes, entre des frais prévus et des frais réels afin d’affiner le prix de revient des produits lorsqu’ils sont achetés, entreposés, distribués et vendus.



l’agilité aU service de l’efficacité



” Ce qui caractérise Agilya et nous fait gagner des marchés, c’est une agilité et une expertise reconnues de nos clients et de nos partenaires , conclut André-Louis Françon, dirigeant et fondateur d’Agilya. Notre ERP C IMSUP en version C8, proposé en version full web on premise (sur site client) ou en mode SaaS, entiè rement personnalisable et adap table, a un noyau fiable et éprouvé. Nos équipes apportent toutes leurs compétences pour l’adapter aux problématiques métiers des orga nisations industrielles et entre prises de la distribution pour la gestion commerciale, le négoce, la production et la logistiqu. ”













