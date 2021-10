Publiscopie : Le polyuréthane, efficace dans le ferroviaire

FIMOR, un des leaders mondiaux de produits de raclage industriel (pour la sérigraphie, les autolaveuses, etc.), développe depuis de nombreuses années des solutions en polyuréthane serilor® pour le ferroviaire, qui remplacent efficacement le métal, le bois et le caoutchouc. Située au Mans et très présente à l’international (France, Chine, USA, Allemagne), l’entreprise cherche en permanence à adapter ses formules aux besoins des clients : ” Ce matériau offre des propriétés de résistance chimique et mécanique exceptionnelles , précise Dr Sandrine Ritoit, sa directrice commerciale. Adapté aux contraintes de l’industrie du rail (impacts lourds, chocs violents, réduction de vibrations), il a été adopté par la SNCF. ”



HAUTE RÉSISTANCE À L’ABRASION



Outre les protections de wagons trémie ou de ballastières et les cales de roues, en remplacement des bavettes en caoutchouc, FIMOR a développé des bandes de rive en polyuréthane, situées sous la tôle, le long des tapis convoyeurs. Leur haute résistance à l’abrasion et au frottement du ballast (trois fois plus importante que le caoutchouc) augmente considérablement leur durée de vie et permet ainsi la réduction des coûts de maintenance.



FIMOR propose également le tapis de protection en polyuréthane serilor®, inséré dans les bennes de déchargement utilisées dans les technicentres lors de la rénovation et de la réparation du matériel roulant : ” Ses résul tats sont exceptionnels, car il permet de réduire le bruit de 9 dB (de 91 à 82 dB) , complète Dr Sandrine Ritoit. Il contribue ainsi à l’amélioration de l’environnement, de la santé et de la sécurité au travail .”











