Publiscopie : Le PLM, pour décarboner et lisser la consommation électrique

”Face à l’urgence climatique et à la flambée des prix de l’énergie, les industriels français sont aujourd’hui confrontés à deux défis majeurs : décarboner leur production et optimiser l’efficacité énergétique de leurs process”, explique Christian Megret, Global Business Development Manager (Sustainability and Power Electrification) d’Eurotherm, désormais membre du groupe Watlow et spécialisé dans le contrôle des procédés industriels et leur optimisation énergétique.



LISSER LA CONSOMMATION éLECTRIQUE AVEC LE PLM



Poussés par ces enjeux, de plus en plus d’industriels électrifient leurs process et de nombreux fours (verriers, par exemple) passent ainsi du gaz à l’électrique (voir focus).



Cependant, les appels de puissance lors des démarrages peuvent nuire à la stabilité du réseau.



Face à cette problématique, Eurotherm accompagne ses clients industriels dans le monde entier et leur propose diverses solutions clés en main, telles que PowerBox, destinée à optimiser l’utilisation de l’électricité sur un site industriel, et le PLM (Predictive Load Management – Gestion prédictive de charge) du contrôleur de puissance EPower™.



PLUG ANd PLAy ET AUTOCALIBRATION



Le PLM est un système automatique breveté, totalement autonome et indépendant des équipements qu’il contrôle, et qui permet de ”lisser et équilibrer dans le temps, de façon prédictive, la consommation d’énergie électrique du process”, souligne Christian Megret. Autonome, le système PLM est très simple à installer : plug and play, il s’autocalibre et présente des avantages majeurs : stabiliser le réseau, optimiser la consommation interne et générer des économies significatives en évitant, notamment, de devoir surdimensionner (par sécurité) l’installation, d’où un moindre investissement initial, une meilleure efficacité et des gains énergétiques notables (supérieurs à 5 %).



Le PLM est à même de connecter une soixantaine d’équipements électriques d’une installation, même préexistants ou anciens (verre ou métal, industries électronique et semi-conducteurs, agroalimentaire, chimie, etc.). ”Résultat : on décarbone le process, tout en augmentant son efficacité énergétique” , conclut Christian Megret.













Voir la version imprimable