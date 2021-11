Publiscopie : Le pistolet à peinture polyvalent pour toutes vos applications !

Réaliser toutes vos applications de peinture industrielle, du primaire à la finition, avec le même corps de pistolet? Une hypothèse devenue réalité avec le SATAjet 1000 B RP Aerospace, dont SGI est l’importateur exclusif en France.



UNE MULTIPLICITÉ D’USAGES AVEC UN SEUL OUTIL



Ergonomique, robuste, d’entretien facile, il est idéal pour tous les travaux d’application en peinture industrielle et s’adapte à vos besoins. Son raccord tournant au niveau de la prise d’air apporte également un grand confort d’utilisation, évitant au flexible de tourner en même temps que le pistolet. Grâce à une très large gamme de buses – de 0, 8 pour les produits très fluides à 5, 0 de diamètre pour les plus épais –, et à ses nombreux accessoires, le SATAjet 1000 B RP Aerospace permet de pulvériser de multiples produits: primaires, couche barrière, finition couleur, vernis anticorrosion, produits structurés, colles, gelcoat, etc. ” Les nom breuses rallonges dispo nibles permettent d’atteindre des zones difficiles, grâce à des angles de projection à 35° ou 90° par exemple, tandis qu’une gamme d’accessoires démultiplie encore ses possibilités : un manomètre digi tal pour contrôler la pression de pulvérisation, un godet mélan geur pour des peintures à pail lettes ou à effets métallisés, ou encore un godet gravité sous pression pour appliquer des produits épais et visqueux ”, précise Gilles Rara, responsable commercial industrie.











