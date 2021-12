Publiscopie : Le PARA-PM, un système innovant pour capturer les particules fines

La pollution atmosphérique est responsable d’environ 7 millions de décès par an dans le monde. Pour combattre ce fléau, l’OMS a récemment actualisé ses recommandations sur les seuils de polluants. Les concentrations des deux plus importants, les particules fines et le dioxyde d’azote (NO2), ont été révisées à la baisse, car ils ont un impact sur la santé, même à de très faibles doses.



Atteindre ces seuils est un défi, car il faut traiter de grands volumes d’air sans pour autant faire appel à un système énergivore ! Pour y parvenir, un appareil innovant de dépollution de l’air extérieur a été mis au point après dix années de R&D par la PME Aérophile : le Para-PM.



DÉPOLLUER 99 % DES PARTICULES FINES



Robuste, efficace et peu onéreux, alimenté à l’énergie solaire, le Para-PM dépollue l’air extérieur à grande échelle, là où les gens respirent : un équipement traite 10 m3 d’air par seconde et élimine 99 % des particules fines et entre 30 et 70 % du NO2, diffusant une véritable douche d’air pur !



La technologie retenue utilise les phénomènes électro statiques de l’air pour extraire les particules fines du flux d’air. L’efficacité du Para-PM a été validée scientifiquement grâce à deux systèmes de mesure indépendants (un compteur optique et un compteur de noyau de condensation).



” Le principe du Para-PM consiste à ioniser l’air ambiant pour aspirer et piéger les particules environnantes. Il nécessite peu d’énergie puisque au lieu de brasser 1 m3 d’air, l’appa reil va uniquement aspirer les 20 microgrammes de particules contenues dans ce mètre cube ”, précise Jérôme Giacomoni, président d’Aérophile. Une ”lasure photocatalytique”, un système autonettoyant, se charge ensuite de leur destruction.



TEST PARISIEN GRANDEUR NATURE ET JO 2024



” 9 Para-PM alignés, sous la forme de structures métalliques de type abribus de 5 x 3 mètres chacune, forment une barrière antipollu tion de 45 m de long et diffusent l’équivalent de 130 piscines olympiques d’air pur par heure, soit un volume de 324 000 m3 par heure”, note Jérôme Giacomoni. La solution a été choisie pour purifier l’air de la place des Athlètes à Saint-Denis, lors des JO de 2024 : plusieurs modèles seront installés aux abords de l’A86, une autoroute très fréquentée.



Le Para-PM, dont un prototype a déjà été testé dans Paris pendant un an, convient à tous les lieux accueillant des publics sensibles (écoles et crèches, hôpitaux, etc.) ou particulièrement exposés à la pollution de l’air : centres urbains, mais aussi chantiers de travaux publics (bâtiments, routes, etc.), sites industriels, centres commerciaux, etc.













