Publiscopie : Le laboratoire de vos analyses process et environnementales

Laboratoire de contrôle qualité accrédité, Sypac propose une double expertise : l’analyse chimique des bains de traitement de surface et les analyses environnementales.



”Nos clients disposent ainsi d’un seul interlocuteur pour l’ensemble de leurs analyses de contrôle qualité. Cela répond à la fois aux exigences de leurs marchés et à leurs contraintes réglementaires. Nous intervenons aussi bien pour des tests de routine que sur des demandes ponctuelles pour aider à la résolution de problèmes techniques via des analyses ad hoc”, note Nicolas Bernardon, directeur général de l’entreprise.



des AnAlYses FiAbles et rApides



En complément du contrôle qualité permanent des bains de traitement de surface, Sypac a développé une compétence en caractérisation de matériaux.



Sur les pièces traitées, ses techniciens réalisent des tests de résistance à la corrosion et à l’abrasion, des mesures d’épaisseur de revêtement et de microdureté à partir de coupes micrographiques, etc.



L’entreprise est dotée d’un large parc d’équipements comprenant notamment deux ICP très récents (un ICP-MS et un ICP-AES), ainsi que des titrateurs volumétriques pour le dosage des éléments majeurs.



Accrédité Cofrac pour les analyses environnementales, Sypac aide également ses clients industriels à respecter les arrêtés préfectoraux et à contrôler la qualité de leurs effluents liquides et gazeux rejetés, en procédant à l’analyse des prélèvements effectués : analyses physico-chimiques, analyses de micropolluants organiques, etc.













