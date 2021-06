Publiscopie : Le groupe SAB, un incubateur de projets productifs et compétitifs

Optimiser la recherche pour donner des solutions innovantes et/ ou réduire les coûts à ses clients, tel est le credo du Groupe SAB, spécialisé dans les métiers de la fonderie aluminium et de l’usinage. ”Relever ce challenge technique de co-conception est rendu possible par la capacité de notre centre technique et de nos équipes à co-développer et à co-industrialiser les produits et les process innovants pour l’ensemble de nos donneurs d’ordres, précise Sylvain Chalton, directeur technique. De son côté, le client joue un rôle clé par son esprit coopératif pour permettre l’amélioration de l’efficacité de nos process. Cette démarche est un véritable levier de compétitivité pour se différencier. 70 % du CA du Groupe SAB “made in France’ est à destination de nos clients à l’export.”



à la fois “made in france” et international



Fort du constat qu’en matière de fonderie-usinage le ”made in France” se doit d’aller chercher l’excellence opérationnelle, le Groupe SAB investit des moyens de plus en plus élevés pour soutenir sa stratégie d’automatisation et d’innovation qui met en jeu la robotique et l’intelligence artificielle pour être de plus en plus compétitif. ”Nous allons mettre prochainement en route deux grandes lignes de production entièrement automatisées qui vont être utilisées pour des produits à but d’électrification en France ” , souligne Gilles Dias, directeur des opérations du Groupe.



”Faire en France” pour des acteurs français ou européens, SAB sait le faire. Ce groupe ligérien s’exporte aussi à l’international et possède également une entité de production SAB Nafta à Guadalajara, au centre du Mexique, pour accompagner et fournir localement ses clients sur le marché nord-américain.



Le Groupe SAB se démarque par son esprit entrepreneurial, son agilité, sa réactivité et sa force de proposition. ”La bataille n’est pas simple à gagner, constate Gilles Dias, mais nous la menons avec beaucoup de passion et d’engagement pour trouver des solutions à nos clients.”



le virage 4.0 pour une filière plus attractive



En plus de l’automatisation des process bien engagée, le Groupe SAB prend aussi le virage de l’introduction du digital et de la production connectée. Cette digitalisation des moyens de production va permettre, via une information en temps réel, une amélioration dans la prise de décision et un meilleur pilotage de ses usines.



Mais cette transformation et modernisation des activités est également nécessaire pour faire évoluer les métiers de demain et attirer les talents. ”La principale difficulté à laquelle on est confronté dans le ‘made in France’ concerne les ressources humaines et l’attractivité de notre filière. Notre challenge consiste aussi à porter à la connaissance du grand public la richesse et la modernité des différents nouveaux métiers proposés au sein de notre groupe” , conclut Philippe Collange, directeur commercial. Afin de faire face aux difficultés de recrutement de profils qualifiés l’entreprise ligérienne a créé sa propre formation interne (SAB Academy) pour faire évoluer son personnel en fonderie et usinage.











Voir la version imprimable