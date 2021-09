Publiscopie : Le frameWork A2ecf industry : le système d’exploitation des machines 4.0

Face aux défis auxquels sont confrontés les fabricants de machines, Agileo Automation a développé une solution basée sur l’intégration d’un framework d’automation industriel : A2ECF Industry. ”Nos clients sont essentiellement des fabricants de machines de type OEM (Original Equipment Manufacturer), qui équipent les usines des grandes entreprises au niveau mondial, précise Marc Engel, son gérant. Nous les accompagnons de la conception jusqu’à la connexion aux systèmes IT de pilotage de la production dans l’usine.”



l’expérience Des équipements De proDuction



La PME poitevine, créée en 2004, bénéficie de toute l’expérience de ses trois fondateurs dans l’industrie des équipements de production. Ce qui leur permet de mettre au service des clients leur compréhension de la finalité de la machine et de son architecture matérielle, leur aptitude à travailler avec des clients finaux et leur rigueur quant à la mise en production de la machine dans les délais convenus. Avec A2ECF Industry, Agileo Automation a développé un framework d’automation industriel, qui se présente comme un véritable système d’exploitation pour les machines de production robotisées.



garDer son inDépenDance



Il répond à la problématique des systèmes de plus en plus complexes, avec notamment une vision modulaire de l’architecture, des interfaces et des responsabilités bien définies. Il permet une interopérabilité et une connectivité répondant à chaque besoin, tout en assurant la conformité aux normes en vigueur (comme OPC-UA).



De plus, ce framework respecte les exigences en matière de délais souvent très courts, incluant notamment de manière automatique des aspects de virtualisation partielle des sous-ensembles. Ceci permet de travailler sans interruption, en attendant la livraison de tous les éléments matériels nécessaires. Enfin, A2ECF Industry permet de garder son indépendance et de ne pas laisser l’IT ou des fournisseurs de matériel décider de l’architecture interne des équipements : ”Nous utilisons le langage de programmation C# largement adopté dans le monde, complète Marc Engel. Ce qui permet notamment d’assurer la maintenabilité à long terme et toute montée en puissance potentielle.”









Voir la version imprimable