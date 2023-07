Publiscopie : Le dosage de précision véritablement 4.0

L’industrie fait appel à une grande variété de graisses, produits d’étanchéité, adhésifs et autres fluides, à doser avec un maximum de précision, en particulier dans l’aérospatiale et la défense. Depuis plus de 30 ans, c’est le coeur d’expertise de Dosage 2000.



La filiale française de Nordson EFD propose actuellement deux équipements qui s’inscrivent pleinement dans la démarche usine 4.0 : le doseur de fluides UltimusPlus™ et le contrôleur de dosage volumétrique 7197PCP-DIN-NX, qui présentent la caractéristique décisive d’être compatibles avec le protocole NX.



GAIN DE TEMPS ET EFFICACITÉ



”Tous nos concurrents proposent aujourd’hui du matériel connecté, mais de façon assez basique, explique Patrick Bonnin, directeur de Dosage 2000. Avec cette compatibilité NX, qui va progressivement se généraliser à l’ensemble de notre gamme, nous prenons une sérieuse longueur d’avance.”



De fait, la possibilité de piloter et monitorer des équipements à distance avec une boucle de communication bidirectionnelle (lorsqu’une machine reçoit un signal, elle en accuse réception) change considérablement la donne pour les ingénieurs de production.



”Il devient possible, par exemple, de déployer dans une usine plusieurs dizaines de nos doseurs de fluides, puis de les piloter intégralement – les configurer, les régler, les mettre à jour, etc. – depuis un poste informatique, sans devoir se déplacer à longueur de journée sur les lignes de production, souligne Patrick Bonnin. D’où un énorme gain de temps et d’efficacité, sans aucune concession à la fiabilité ni à la précision. Clairement, c’est le futur!”











Voir la version imprimable