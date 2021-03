Publiscopie : Le décolletage fait sa révolution technologique

À l’heure de l’usinage à grande vitesse de pièces spécifiques et complexes, JACQUEMOUX Décolletage, entreprise familiale implantée au cœur de la Technic Vallée (Haute-Savoie) depuis 1960, a entamé une véritable transition technologique et écologique pour mettre le cap sur la haute valeur ajoutée. Spécialisée dans l’usinage de pièces décolletées dans différents métaux, sur tours traditionnels mono-broches, multi-broches et à commandes numériques.



”Notre savoir-faire nous a permis d’évoluer vers la matière plastique et de réaliser des pièces de précision à partir de plans techniques”, explique Christophe Jacquemoux, directeur général. Pour conserver cet avantage concurrentiel, l’entre prise prépare l’avenir et investit. ”Dans le cadre du plan France Relance, nous déployons un plan d’investissement massif sur 3 ans pour non seulement renouveler notre parc machines, mais aussi pour nous équiper de robots, de logiciels de CFAO et d’outils de pilotage de dernière génération pour entrer dans l’ère de l’Industrie 4.0.”



FAIRE RIMER PRODUCTIVITÉ ET ENVIRONNEMENT



D’ici la fin de l’année, de nouvelles machines permettront à l’entreprise de réaliser directement des pièces finies sans reprises ni retouches d’usinage avec, à la clé, plus d’efficience et de réactivité. ”Nous accélérons également notre démarche environnementale, en phase avec nos clients. Nous travaillons avec l’Agence de l’eau depuis plusieurs années et finalisons actuellement notre adhésion à l’opération Arve Pure 2022 pour réduire davantage nos émissions et notre impact écologique.”













