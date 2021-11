Publiscopie : Le broyage en voie humide à son plus haut niveau de performance

15 jours gratuits et sans engagement

Cela fait des décennies que Willy A. Bachofen est le spécialiste incontesté de la dispersion et du broyage fin grâce au DYNO®-MILL, premier broyeur à microbilles avec un cylindre de broyage fermé monté à l’horizontale.



Avec le développement de ce broyeur à billes horizontal, WAB a révolutionné le broyage en voie humide en permettant des granulométries extrêmement fines, jusqu’à l’échelle nanométrique, avec une efficacité de broyage maximale. Sa gamme de machines DYNO®- MILL permet de trouver le broyeur approprié pour chaque application.



WAB s’adapte aux exigences industrielles, notamment à celles de l’industrie pharmaceutique : NEP, SEP, GMP, etc.



En outre, le service R&D de Muttenz lance régulièrement de nouveaux développements sur le marché, élargissant ainsi l’éventail des techniques disponibles.



DES MACHINES ROBUSTES SWISS MADE



WAB dispose d’un centre technique équipé d’une gamme de broyeurs allant du modèle de laboratoire à celui de la production à grande échelle. ” Nous offrons des solutions de broyage personnalisées débu tant par un test dans notre centre technique. La collaboration avec nos clients constitue un aspect essen tiel”, explique Laurent Duboys, le nouveau gérant de WAB France.



”De plus, de par leur robustesse, nos broyeurs ont des durées de vie très longues. Nous assurons un ser vice après-vente réputé incompa rable avec la fourniture des pièces de rechange sur plusieurs dizaines d’années après la mise en service des machines. Nous voulons être le partenaire de broyage de nos clients”, conclut Laurent Duboys.











