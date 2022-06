Publiscopie : La révolution de la soudure de l’aluminium est française

Stirweld a été fondé en 2017 et développe son expertise dans le soudage par friction malaxage (FSW). Autour d’une équipe de 18 personnes, la société bretonne a mis au point un brevet mondial qui lui permet de diviser par dix les coûts d’acquisition de cette technologie.



”Le soudage par friction malaxage existe depuis 1995, mais il était resté une technologie réservée aux applications à forte valeur ajoutée et aux industriels ayant les moyens d’investir dans des gros équipements, précise Laurent Dubourg, son dirigeant fondateur. Ce brevet, fruit de 15 ans d’expérience, permet l’utilisation du FSW sur tous les types de machines-outils à commande numérique.”



un brevet monDial



Avec Stirweld, finis les investissements onéreux. Il s’agit juste d’acquérir une tête spécifique qui sera fixée sur la machine existante. De plus, le client est accompagné à chaque étape, de la définition du projet aux paramètres de soudage, en passant par la formation des opérateurs.



La technologie est adaptée à l’aluminium, matériau très difficile à souder, ou au cuivre. Son utilisation, très simple, se présente aussi comme un remède à la pénurie actuelle de soudeurs qualifiés.



Ce brevet permet à la société d’occuper une place spécifique sur son marché et d’exporter dans le monde entier : ”Chez Stirweld, le made in France est concret, complète Laurent Dubourg. Tout est fabriqué en Bretagne et les sous-traitants sont régionaux. C’est notre manière à nous de contribuer à la réindustrialisation du pays.”













